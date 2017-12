- Ryanair: Die Zeichen stehen auf Streik

Die Piloten von Ryanair wollen streiken – und das kurz vor Weihnachten. Die grundlegenden Forderungen sind marktübliche Gehälter und Arbeitsbedingungen. Doch um Geld geht es nur am Rande, meint James Philips von der Pilotengewerkschaft Cockpit: In erster Linie geht es um Respekt des Konzerns den Mitarbeitern gegenübe. Doch Ryanair weigere sich, mit den eigenen Piloten zu reden.



Beim irischen Billigflieger Ryanair kündigt sich der erste Pilotenstreik der Unternehmensgeschichte an. Die Vereinigung Cockpit hat zu Streiks an den deutschen Standorten aufgerufen. Zuvor hatten bereits Gewerkschaften in Italien und Portugal für Streiks mobilisiert. An der Basis Dublin haben sich irische Piloten per Urabstimmung für Arbeitsniederlegungen ausgesprochen.

Ziel der europaweit koordinierten Aktion seien marktgerechte Arbeits-und Vergütungsbedingungen, erläuterte die Pilotengewerkschaft. Außerdem wird die Gründung einer Tarifkommission gefordert. Ryanair hat bisher jegliche Verhandlungen mit Gewerkschaften abgelehnt und stattdessen mit lokalen Pilotenvertretungen innerhalb des Unternehmens gesprochen.