- Abgasalarm: Der Senat kann (noch) nicht viel tun

Es soll ja Touristen geben, die sich Berliner Luft in der Dose als Andenken mit nach Hause nehmen. Aber: Wissen die, was da wirklich drin steckt? Messungen von rbb|24 und der TU Berlin an über hundert Standorten in der Stadt haben ergeben: an jedem zweiten dieser Standorte liegt die Belastung durch Stickoxide über den zulässigen Grenzwerten. "Stickoxide reizen die Atemwege und können zu Entzündungen des Bronchialsystems führen", warnt Prof. Dr. Leif Erik Sander von der Berliner Charité.