Pop: "Siemens braucht neue Perspektiven in Berlin"

Die Berliner Wirtschaftssenatorin Pop (B90/Gr.) hat die Hoffnung geäußert, dass der Stellenabbau bei Siemens geringer ausfällt als vom Unternehmen bislang geplant. Die Kritik an den Stellenstreichungen sei bei dem Konzern angekommen, sagte Pop im Inforadio nach einem Gespräch mit Bundeswirtschaftsministerin Zypries und Siemens-Managern. Bei dem Treffen gab es keine konkrete Vereinbarungen.



Laut Pop werden in den kommenden Wochen Vertreter des Unternehmens mit den Betriebsräten auch über alternative Konzepte sprechen, um möglichst viele Stellen zu erhalten. Das Land Berlin sei bereit, die Entwicklung neuer Produkte und Technologien zu unterstützen.



Siemens will weltweit fast 7000 Arbeitsplätze streichen. Allein in Berlin sollen rund 870 Jobs wegfallen.