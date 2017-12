- Jerusalem-Frage: "Europa muss zusammenstehen!"

US-Präsident Donald Trump hat in dieser Woche weltweit Besorgnis mit seinem Vorhaben hervorgerufen, er werde Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennen. In den Palästinensergebieten und in muslimischen Staaten rund um den Globus gab es schon wütende Proteste, zwei Menschen kamen ums Leben, Hunderte wurden verletzt. In Jerusalem arbeitet Propst Wolfgang Schmidt, er ist der EKD-Repräsentant im Heiligen Land. "Im Norden am Damaskustor spürt man Spannungen, am Jaffator denkt man dagegen, es herrsche normaler Alltag", berichtet er.