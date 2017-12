- Experte: "IS-Terrorgefahr bleibt hoch"

AP Bild: AP

Mo 11.12.2017 | 07:45 | Interviews

Treffen die Meldungen der vergangenen Tage tatsächlich zu, dann dürfte die IS-Terrormiliz erheblich geschwächt worden sein: Nach russischen Angaben wurde der IS in Syrien komplett besiegt, und auch im Irak wurden laut Ministerpräsident Al-Abadi alle Gebiete zurückerobert. "Der IS ist kein Staat mehr. Allerdings können die Terroristen im Untergrund noch einige Jahre aktiv bleiben", warnt Dr. Guido Steinberg, Terrorismusexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik. Die Anschlagsgefahr auch bei uns bleibe unverändert hoch, meint er.