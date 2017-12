- GroKo: Günther (CDU) bleibt optimistisch

Die CSU trifft sich zum Parteitag in Nürnberg. Nach dem Debakel bei der Bundestagswahl hatte die Partei eine personelle Neuaufstellung beschlossen. Finanzminister Markus Söder soll im kommenden Frühjahr Horst Seehofer im Amt des bayerischen Ministerpräsidenten beerben. Seehofer soll aber Parteichef bleiben, er stellt sich in Nürnberg zur Wiederwahl. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kommt am 15. Dezember zum Parteitag teil.