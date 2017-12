- "Ein Martyrium für die Hinterbliebenen"

Nächste Woche jährt sich zum ersten Mal der Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche, bei dem 12 Menschen getötet und über 70 verletzt wurden. Was danach bekannt wurde, war eine erschütternde Folge von Pannen, Fehleinschätzungen und Versagen von Polizei und Sicherheitsbehörden vor dem Attentat, als es um die Beobachtung des späteren Attentäters Amri ging. Eine ARD-Dokumentation erzählt jetzt die gesamte Geschichte. Oliver Rehlinger sprach mit einer der Autorinnen, Susanne Opalka, Redakteurin des Politik-Magazins "Kontraste".



Was hier vorliegt: Klarer Mord in 12 Fällen. Normalerweise gibt es danach einen Gerichtsprozess, in dem die Angehörigen als Nebenkläger die Wahrheit erfahren. Hier nicht - der Angeklagte ist tot. "Sie sind also angewiesen auf Aufklärung, und da die staatliche fehlt, haben wir diese Aufgabe übernommen."