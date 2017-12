Heri Juanda/AP Bild: Heri Juanda/AP

- Pulverfass Jerusalem - ein deutscher Probst berichtet

US-Präsident Donald Trump hat in dieser Woche weltweit Besorgnis mit seinem Vorhaben hervorgerufen, er werde Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennen. In den Palästinensergebieten und in muslimischen Staaten rund um den Globus gab es schon wütende Proteste, zwei Menschen kamen ums Leben, Hunderte wurden verletzt. In Jerusalem arbeitet Propst Wolfgang Schmidt, er ist der EKD-Repräsentant im Heiligen Land. "Im Norden am Damaskustor spürt man Spannungen, am Jaffator denkt man dagegen, es herrsche normaler Alltag", berichtet er.



Zwei getötete Palästinenser, Raketen aus dem Gazastreifen und Luftangriffe der israelischen Armee: Die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels durch US-Präsident Donald Trump hat den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern neu angeheizt. Der UN-Sicherheitsrat befasste sich in einer Dringlichkeitssitzung mit der Lage nach der Entscheidung Trumps. Deutschland und vier andere europäische Länder erklärten, die Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt widerspreche einschlägigen UN-Resolutionen.

tagesschau.de NDR Aufruhr in Nahost - und Trump mahnt zur Ruhe Zwei Tote, Hunderte Verletzte und ganz viel Wut - das ist die bisherige Bilanz der Jerusalem-Entscheidung von US-Präsident Trump. Dieser ruft zu "Ruhe und Mäßigung" auf, doch der Nahe Osten brodelt. Die Arabische Liga und auch die Palästinenserführung halten Krisentreffen ab.

Demonstrationen im Gazastreifen

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel zwei Palästinenser getötet. Ein weiterer schwebte demnach nach einem Kopfschuss in Lebensgefahr. Die israelische Armee bestätigte, dass zwei Menschen an der Grenze durch Schüsse getroffen wurden. Dabei habe es sich um die "Hauptanstifter" gewalttätiger Unruhen gehandelt.



Nach Armeeangaben demonstrierten rund 4500 Palästinenser gewaltsam an sechs Orten entlang der Grenze des Gazastreifens. Die Truppen hätten auf "dutzende" Menschen geschossen, Angaben zu Verletzten wurden nicht gemacht. In der Jerusalemer Altstadt drängten etwa 50 Polizisten rund 200 Demonstranten zurück. Zusammenstöße gab es auch in Hebron, Bethlehem und rund um Nablus.

Palästinenser feuern mit Raketen

Das israelische Raketenabwehrsystem fing am Freitagabend ein vom Gazastreifen aus abgefeuertes Geschoss ab. Niemand sei verletzt worden, teilte das Militär mit. Eine weitere Rakete ging demnach offenbar nicht auf israelischem Gebiet nieder. Als Reaktion auf die Angriffe flog die israelische Luftwaffe Angriffe im Gazastreifen. Dabei wurden nach palästinensischen Angaben mindestens 14 Menschen verletzt.



Später am Abend teilte die Armee mit, eine Rakete aus dem Gazastreifen habe die israelische Stadt Sderot getroffen. Angaben zu möglichen Opfern machte die Armee nicht. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk meldete, die Rakete sei nicht explodiert, es gebe keine Verletzten.



Kundgebungen gegen Trumps Entscheidung mit zehntausenden Teilnehmern gab es unter anderem in der Türkei, dem Iran, Afghanistan, Pakistan, Indonesien und Malaysia. Bei einer Kundgebung vor der US-Botschaft in Berlin mit bis zu 1200 Demonstranten wurden nach Polizeiangaben zwei israelische Fahnen verbrannt.