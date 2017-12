AP Bild: AP

Fr 08.12.2017 | 15:05 | Interviews

- "May muss einen sehr hohen Preis bezahlen"

So etwas hatte in den vergangenen Monaten Seltenheitswert: Eine Erfolgsmeldung von den Brexit-Verhandlungen. EU-Kommissionschef Juncker und die britische Premierministerin May gaben bekannt, es können in Runde zwei der Brexit-Gespräche gehen. Es gibt Einigungen in Fragen der britischen Zahlungen, der Rechte von EU-Bürgern und der inneririschen Grenze. London-Korrespondentin Stefanie Pieper sieht die EU als klaren Sieger aus dieser ersten Runde hervorgehen.