Virginia Mayo/AP Bild: Virginia Mayo/AP

Fr 08.12.2017 | 09:25 | Interviews

- "Alles läuft auf weichen Brexit hinaus"

Die Grenze zwischen Irland und Nordirland bleibt auch nach dem Brexit offen, die Rechte von drei Millionen EU-Bürgern in Großbritannien und einer Million Briten in der EU bleiben unangetastet - Großbritannien bleibt auch nach 2019 für zumindest zwei Jahre Mitglied des EU-Binnenmarktes. darauf haben sich EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und die britische Premierministerin Theresa May geeinigt. "Vielleicht ändert sich nach dem Brexit gar nicht so viel zwischen Brüssel und London", meint unser Korrespondent Andreas Meyer-Feist im Gespräch mit Irina Grabowski.