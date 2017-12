- Kriminalitätsstatistik: GdP warnt vor verfrühter Euphorie

Berlins Polizeipräsident Klaus Kandt hat im Inforadio Verbesserungen bei Ausrüstung, Ausbildung und Ausstattung der Dienstgebäude in Aussicht gestellt - und einen "Paukenschlag" bei der Ermittlungsstatistik im Januar versprochen. Die Gewerkschaft der Polizei reagiert zurückhaltend: "Das reicht hinten und vorne nicht", kritisiert Sprecher Benjamin Jendro und drückt auch bei der Ermittlungsstatistik auf die Euphoriebremse: "Die Kriminalitätsstatistik zeigt nur einen Jahrestrend!"

In diesem Jahr hat die Berliner Polizei für einige negative Schlagzeilen gesorgt. Da wurde eine Einheit vom G20-Gipfel nach Hause geschickt, weil sie ausufernd gefeiert habt. Dann die Fehler in den Ermittlungen zu Anis Amri, dem Breidscheidplatz-Attentäter. Und die Vorwürfe, dass die Zustände an der Polizei-Akademie nicht haltbar seien.

Der RBB hat sich deswegen die Zustände bei der Polizei genauer angeschaut, auch die Arbeitsbedingungen der Berliner Polizistinnen und Polizisten. Benjamin Jendro ist Sprecher des Berliner Landesverbandes der Gewerkschaft der Polizei. Er bestätigt im Interview den teils jämmerlichen Zustand von Dienstgebäuden und Ausrüstung.