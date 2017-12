- Kandt sieht "Licht am Ende des Tunnels"

Berliner Polizei: Alles halb so wild. Oder?

Die massiven Vorwürfe gegen Auszubildende an der Berliner Polizeiakademie sind nicht aufrechtzuhalten. Das steht im Sonderbericht der Polizei, der dem rbb vorliegt. Der Konflikt sei beigelegt, Anhaltspunkte für ein Dienstvergehen der Auszubildenden seien nicht erkennbar. Was genau in dem Bericht steht, berichtet Landespolitikreporter Holger Hansen.