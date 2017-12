- Loveparade-Prozess: Hinterbliebene hoffen auf Antworten

Ja, aber solche Verfahren sind in der bundesdeutschen Rechtsgeschichte selten. Einige Beispiele:

Der 1963 begonnene erste Auschwitz-Prozess vor dem Landgericht in Frankfurt am Main richtete sich gegen 22 Angeklagte.

Im Prozess um den Contergan-Arzneimittelskandal 1968 in Alsdorf bei Aachen gab es neun Angeklagte, im Prozess um den Düsseldorfer Flughafenbrand 1999 zunächst elf, am Ende des Verfahrens 2001 noch neun Angeklagte.