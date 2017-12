- "Die Zwei-Staaten-Lösung ist schon lange tot"

Seit Dienstag ist bekannt, dass US-Präsident Trump die amerikanische Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen will. Schon jetzt wächst aber die Sorge vor neuen Unruhen zwischen Palästiensern und Israelis. Der Regisseur Volker Heise hat vor drei Jahren den Film "24 Stunden Jerusalem" gedreht und kennt die Metropole dreier Weltreligionen in- und auswendig. Er berichtet über die Reaktionen in der geteilten Stadt.