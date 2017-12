imago stock&people Bild: imago stock&people

Do 07.12.2017

- Schulz will keine Option ausschließen

GroKo oder NoGroKo? Das ist die Frage, um die es auf dem Parteitag der SPD in Berlin geht. Eigentlich hatte Martin Schulz ja immer sehr deutlich gemacht, dass er das eigentlich nicht will. Dann die Kehrtwende – jetzt will die SPD-Spitze zumindest Gespräche führen – wenn sie auch immer betont, dass die "ergebnisoffen" sein sollen. Cecilia Reible aus dem ARD-Hauptstadtstudio hat Schulz' Rede verfolgt – bei der er auch über seine Zukunftsvision von Europa gesprochen hat.

SPD-Chef Schulz hat auf dem Parteitag der Sozialdemokraten davor gewarnt, bestimmte Möglichkeiten der Regierungsbildung von vornherein auszuschließen. Vor den Delegierten plädierte er für einen Beschluss, der keine Option vom Tisch nehme und der SPD alle Wege offenhalte. Zuerst gehe es darum, Inhalte duchzusetzen und dann zu entscheiden, in welcher Form das passiert, sagte Schulz. Damit stellt er sich gegen Jusos und Parteilinken - sie fordern einen Beschluss gegen eine Neuauflage der Großen Koalition. Der Parteitag soll am Nachmittag über einen Antrag der SPD-Spitze abstimmen, der den Weg für ergebnisoffene Gespräche mit der Union frei machen soll. Schulz rief die Delegierten auf, diesen Antrag zu unterstützen.

Schulz will die Vereinigten Staaten von Europa

Die Europäische Union will Schulz bis 2025 in die Vereinigten Staaten von Europa umwandeln. Schulz sagte auf dem SPD-Bundesparteitag in Berlin, es gelte einen gemeinsamen Verfassungsvertrag auszuarbeiten. Die EU-Mitglieder, die dieser föderalen Verfassung nicht zustimmten, müssten dann automatisch die EU verlassen. Schulz versprach seiner Partei einen umfassenden Neubeginn. Es gehe jetzt darum, aus den Fehlern zu lernen und eine Vision zu entwickeln, die die Menschen begeistere. Der SPD Chef übernahm persönlich die Verantwortung für die Niederlage bei der Bundestagswahl und bat die SPD-Mitglieder um Entschuldigung. Die Delegierten sollen beim Bundesparteitag entscheiden, ob die SPD mit der Union Gespräche über eine Regierungsbildung aufnehmen soll.

