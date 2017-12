- Berlins Polizei in der Kritik

Um den Ruf der Hauptstadt-Polizei steht es nicht zum Besten: beim G20-Einsatz schickten die Hamburger ihre Berliner Kolleginnen und Kollegen nach einer wilden Party wieder nach Hause. Im Zusammenhang mit dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt vor knapp einem Jahr machte der Polizeiliche Staatsschutz ebenfalls keine gute Figur. Für viel Kritik sorgten Medienberichte darüber, wonach es angeblich an der Polizeiakademie drunter und drüber geht und kriminelle ausländische Großclans ihre Leute einschleusen. Ein Team von RBB-Journalisten hat sich ausführlich mit der Materie befasst - Christoph Reinhardt gehört dazu und berichtet.

Ein Reporterteam des rbb hat Datenmaterial gesichtet und mit Polizistinnen und Polizisten gesprochen. Hier die wichtigsten Fakten:



Die Abschnitte der Polizei sind ausgelaugt - in den sechs regionalen Polizeidirektionen mit ihren insgesamt 37 Abschnitten gibt es kaum noch Reserven, so das Ergebnis des rbb-Reporterteams. Es dauert immer länger, bis die Polizei im Funkwagen am Einsatzort ankommt, auch der Streifendienst wurde insgesamt zurückgefahren. Und die Aufklärungsquote ist gesunken. Nach Recherchen des rbb liegt der Altersdurchschnitt in den Direktionen mittlerweile bei 45 Jahren, fast jeder zehnte Mitarbeiter ist wegen gesundheitlicher Probleme nur eingeschränkt einsatzfähig.



Ursachen: Sparmaßnahmen und Personalabbau

Gewaltdelikte gesunken, Bagatelldelikte drastisch gestiegen - die Polizei war aufgrund von Sparmaßnahmen und Personalabbau offenbar gezwungen, Prioritäten zu setzen, so die Einschätzung des rbb-Reporterteams. Zwar sank die Zahl der Gewaltdelikte wie Raub, Mord und Körperverletzung zwischen 2002 und 2015 um mehr als 11 Prozent. Aber: Bagatelldelikte wie Fahrrad- und Taschendiebstahl stiegen drastisch an, die Aufklärungsquote liegt bei unter fünf Prozent. Und: Die Einbruchszahlen haben sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt.



Frauenförderung? Fehlanzeige!

Frauen stehen bei der Berliner Polizei nicht in der ersten Reihe - die Zahl der Polizeianwärterinnen für den mittleren Dienst ist von 36 Prozent (2006) auf aktuell 16,4 Prozent gesunken - das sieht nicht nach Frauenförderung in der Behörde aus. Die Zahl der Bewerberinnen ist etwa gleich geblieben - es werden jedoch verstärkt Männer in den Polizeidienst aufgenommen, ihr Anteil hat sich mehr als verdoppelt. Frauen in Führungspositionen sind bei der Polizei ebenfalls nach wie vor unterrepräsentiert: Nur jede fünfte Führungsposition ist durch eine Frau besetzt, dabei sind ein Viertel der Mitarbeiter weiblich. Auffällig: in den niedrigen Besoldungsgruppen sind viele Frauen, in den gut bezahlen Führungspositionen wenige.