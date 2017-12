Schulz will keine Option ausschließen

GroKo oder NoGroKo? Das ist die Frage, um die es auf dem Parteitag der SPD in Berlin geht. Eigentlich hatte Martin Schulz ja immer sehr deutlich gemacht, dass er das eigentlich nicht will. Dann die Kehrtwende – jetzt will die SPD-Spitze zumindest Gespräche führen – wenn sie auch immer betont, dass die "ergebnisoffen" sein sollen. Cecilia Reible aus dem ARD-Hauptstadtstudio hat Schulz' Rede verfolgt – bei der er auch über seine Zukunftsvision von Europa gesprochen hat.