Mi 06.12.2017

- Jerusalem: "Ein Raum voller Sprengstoff"

Seit Dienstag ist bekannt, dass US-Präsident Trump die amerikanische Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen will. Schon jetzt wächst aber die Sorge vor neuen Unruhen zwischen Palästiensern und Israelis. Der Regisseur Volker Heise hat vor drei Jahren den Film "24 Stunden Jerusalem" gedreht und kennt die Metropole dreier Weltreligionen in- und auswendig. Er berichtet über die Reaktionen in der geteilten Stadt.

Seine persönlichen Freunde, die Heise seit den Dreharbeiten in Jerusalem hat, "die rufen mich zum Geburtstag an, aber nicht wenn es wieder neue politische Entwicklungen gibt - und die gibt es da ja praktisch monatlich." Die Aufregung sei dennoch groß - "denn wenn man Clash of Cultures [Zusammenprall der Kulturen, d.Red.] in 3-D haben will, dann fährt man nach Jerusalem." Die Stadt sei nun mal der Ort, an dem sich die tektonischen Platten von Ost und West, von Christen, Juden und Moslems, und von Altertum und Moderne aneinander reiben. (...) Wenn Sie sich einen Raum voller Sprengstoff vorstellen, dann ist das Jerusalem. Und wenn man da reingeht und ein kleines Feuerzeug anzündet, dann wird irgend etwas in die Luft gehen. Die Frage ist, was und wie viel."