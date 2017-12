- Zankapfel Jerusalem - Trump auf Konfrontationskurs

Trump macht ernst: Sein Wahlkampfversprechen, die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen, soll über mehrere Jahre hinweg umgesetzt werden. Die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels geht damit einher. Die Türkei und auch die Palästinenser reagieren mit Drohungen, und auch aus Deutschland kommt Kritik: "Damit wird die Stimmung in der Region unnötig aufgeheizt", sagt der Unions-Außenpolitiker Jürgen Hardt im Inforadio. Trumps Schritt sei gefährlich - die USA verlören damit ihren wichtigen Status als Friedensstifter im Nahen Osten.

US-Präsident Donald Trump beschwört eine neue Krise im Nahost-Konflikt herauf: In einem beispiellosen Schritt wollen die USA am Mittwoch Jerusalem als Israels Hauptstadt anerkennen. Dies kündigte ein hochrangiger Regierungsvertreter am Vorabend in Washington an. Trump werde in einer Rede die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem verkünden, die Umsetzung könne aber noch "Jahre" dauern. Weltweit gab es scharfe Kritik an dem Vorgehen der USA.



Die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt werde von Trump als "Anerkennung der Realität", sowohl "historisch" als auch "modern", gesehen, sagte der Regierungsvertreter, der anonym bleiben wollte. Bis ein geeigneter, sicherer Standort gefunden und eingerichtet sei, würden aber vermutlich "einige Jahre" vergehen.



Trump will seine bereits im Wahlkampf angekündigte Entscheidung um 19.00 Uhr MEZ verkünden. Am Dienstag hatte er Palästinenserpräsident Mahmud Abbas und Jordaniens König Abdullah über seine Absicht, die Botschaft zu verlegen, vorab telefonisch informiert, wie in Ramallah und Amman mitgeteilt worden war.