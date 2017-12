- Olympia nicht ganz ohne Russland - "Konsequenzen unklar"

Barbara Walton/epa Bild: Barbara Walton/epa

Kein kollektiver Bann, aber Russland muss bei den Winterspielen 2018 in Südkorea auf Hymne und Fahne - und auf seine Top-Funktionäre verzichten. Nur unter neutraler Flagge können russische Athleten starten. Die einzelnen IOC-Beschlüsse können Sie hier nachlesen. "Was diese Entscheidung wert ist, werden wir sehen", warnt die SPD-Sportpolitikerin Dagmar Freitag im Inforadio. Man müsse abwarten, in welcher Besetzung russische Sportler unter neutraler Flagge an den Start gehen. Dass Russland nach dem Olympia-Aus tatsächlich umdenkt, glaubt Freitag nicht.

Russlands Sportler dürfen wegen des Doping-Skandals nur unter neutraler Flagge an den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang teilnehmen. Das entschied die Exekutive des Internationalen Olympischen Komitees am Dienstag in Lausanne.



Das IOC bestrafte damit das mutmaßlich staatlich orchestrierte Dopingsystem in Russland vor und bei den Winterspielen in Sotschi 2014.



Darüber hinaus beschloss das Gremium weitere Maßnahmen. Die IOC-Entscheidungen im Einzelnen:



Infobox: Die IOC-Entscheidungen Das Russische Olympische Komitee (ROC) wird mit sofortiger Wirkung suspendiert.





Nur einzelne russische Athleten dürfen unter strengen Bedingungen im Februar in Pyeongchang starten. Diese eingeladenen Athleten werden unter dem Namen "Olympiasportler aus Russland (OAR)" an Einzel- und Mannschaftswettbewerben teilnehmen. Sie treten mit einer Uniform unter diesem Namen und unter der Olympischen Flagge an. Dazu wird bei einer Zeremonie die Olympische Hymne gespielt.





Kein Beamter des russischen Sportministeriums darf bei den Olympischen Winterspielen akkreditiert werden.





Der damalige Sportminister Witali Mutko und sein damaliger stellvertretenden Minister Juri Nagornych werden von allen zukünftigen Olympischen Spielen ausgeschlossen.





Der Sotschi-Organisationschef Dmitri Tschernyschenko muss sich aus der Koordinationskommission für die Winterspiele in Peking 2022 zurückziehen.





Alexander Schukow wird als IOC-Mitglied suspendiert, da seine Mitgliedschaft an seine Position als ROC-Präsident gebunden ist.





Weitere Maßnahmen des IOC gegen andere am System beteiligten Personen sind möglich.





Das ROC muss die Kosten erstatten, die dem IOC durch die Untersuchungen entstanden sind, und trägt zur Einrichtung der Independent Testing Authority (ITA) mit einem Gesamtbetrag von 15 Millionen Dollar bei, um die Kapazität und Integrität des globalen Anti-Doping-Systems aufzubauen.





Das IOC kann die Suspendierung des ROC vom Beginn der Abschlusszeremonie der Olympischen Winterspiele 2018 an ganz oder teilweise aufheben, vorausgesetzt, dass diese Entscheidungen vom ROC und von den eingeladenen Athleten und Offiziellen vollständig respektiert und umgesetzt werden.

Das Internationale Olympische Komitee hat bislang 25 russische Olympia-Teilnehmer von Sotschi wegen Dopings lebenslang gesperrt und ihre Ergebnisse bei den Winterspielen von 2014 annulliert. Es könnten noch weitere Fälle hinzukommen. Wie das IOC jüngst mitteilte, beschäftigen sich ihre Kommissionen mit insgesamt 36 Fällen. Im Gegensatz zu den bisher 25 Dopingfällen hat sich bei der russischen Eiskunstläuferin Adelina Sotnikowa der Verdacht nicht erhärtet. Durch die Aberkennung der Ergebnisse hat Russland bereits elf Medaillen von Sotschi verloren, darunter auch vier goldene. Im Medaillenspiegel verliert der Gastgeber von 2014 damit seinen Spitzenplatz an Norwegen. Die Liste der bislang gesperrten russischen Wintersportler im Überblick: