- Der Olympische Gedanke und seine Schattenseiten

Die Jagd nach immer neuen Rekorden gehörte schon immer zu Olympischen Spielen. Schneller, Höher, Stärker - darum geht es. "Die Olympische Idee spiegelt den Optimierungsdrang und das Wachstumsstreben der kapitalistischen Gesellschaft wider. So lange dieses Prinzip wirksam ist, wird man Doping nicht eindämmen können", betont der Sportsoziologe Thomas Alkemeyer.

Russlands Sportler dürfen wegen des Doping-Skandals nur unter neutraler Flagge an den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang teilnehmen. Das entschied die Exekutive des Internationalen Olympischen Komitees am Dienstag in Lausanne.



Das IOC bestrafte damit das mutmaßlich staatlich orchestrierte Dopingsystem in Russland vor und bei den Winterspielen in Sotschi 2014.



Darüber hinaus beschloss das Gremium weitere Maßnahmen. Die IOC-Entscheidungen im Einzelnen: