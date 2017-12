- Hat auch BMW manipuliert?

Nach VW gerät nun auch BMW in Sachen Abgasmanipulation unter Druck: die Deutsche Umwelthilfe hat die entsprechende Software bei Dieselfahrzeugen unter die Lupe genommen und kommt zum ernüchternden Ergebnis, dass eine Abschalteinrichtung existiert, die schon im mittleren Drehzahlbereich die Abgasreinigung herunterregelt. Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer vertraut der Umwelthilfe und fordert die Bundesregierung zum Handeln auf: "Bislang werden solche Tricksereien im Nachhinein legalisiert", prangert er an. Auf die Autohersteller müsse dringend mehr Druck ausgeübt werden.



Die Deutsche Umwelthilfe will die Typzulassung eines von ihr getesteten BMW-Modells wegen angeblich zu hoher Abgaswerte überprüfen lassen. Man habe eigene Messergebnisse dem geschäftsführenden Bundesverkehrsminister Christian Schmidt (CSU) und dem Kraftfahrtbundesamt zukommen lassen, sagte DUH-Chef Jürgen Resch am Dienstag in Berlin. Sollten sich die Messungen bestätigen, fordert Resch einen Entzug der Typzulassung "und gleichzeitig einen amtlichen Rückruf für alle Fahrzeuge zu veranlassen, die eine ähnliche Abgasreinigung haben." Es geht um einen BMW 320d aus dem Jahr 2016. BMW weist die Vorwürfe zurück.