SDMG Bild: SDMG

Di 05.12.2017 | 09:25 | Interviews

- Bundesweite Razzia wegen G20-Krawallen

Die Händler im Hamburger Schanzenviertel mit ihren kleinen Geschäften haben noch nicht viel Hilfe gesehen für den Schaden, der ihnen durch die Krawalle während des G-20-Gipfels im vergangenen Juli entstanden ist. Die Ermittler der SoKo "Schwarzer Block" gehen davon aus, dass die Täter die militanten Aktionen gezielt vorbereitet haben, in einem losen Netzwerk. In mehreren Bundesländern läuft eine Großrazzia. Kersten Mügge vom NDR berichtet, wo der Schwerpunkt der Razzia ist und was alles durchsucht wird.