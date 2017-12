Daniel Bockwoldt/dpa Bild: Daniel Bockwoldt/dpa

Mo 04.12.2017 | 16:05 | Interviews

- Experte: "Den DHL-Erpressern geht es primär ums Geld"

Ausgerechnet in der Vorweihnachtszeit wird der Paketdienst DHL erpresst. Am Freitag musste der Potsdamer Weihnachtsmarkt wegen einer gefährlichen Sendung an eine Apotheke geräumt werden. Die Polizei warnt vor weiteren gefährlichen Sendungen. "Die Pakete waren bislang nicht unbedingt geeignet zum Explodieren, sondern sollten eher Schrecken auslösen. Aber man muss immer davon ausgehen, dass etwas passiert", warnt der Kriminologe Thomas Feltes von der Ruhr-Universität Bochum. Den Erpressern gehe es ums Geld. Sollte jemand verletzt werden, würden verschärfte Ermittlungen die Täter in Bedrängnis bringen, erklärt Feltes.



Bei der Fahndung nach dem DHL-Erpresser hat sich inzwischen die Zahl der Hinweise auf rund drei Dutzend erhöht. Eine heiße Spur sei aber weiter noch nicht gefunden, teilte die Polizei am Montag mit. Die Sonderkommission "Luise" wurde inzwischen umbenannt in Soko "Quer" - angelehnt an den QR-Code, mit dem die Millionenforderung an die DHL gestellt worden war. Ursprünglich hieß die Soko "Luise" - nach dem Namen der Apotheke am Potsdamer Weihnachtsmarkt, wo am Freitag eine Paketbombe abgegeben worden war. Der ursprüngliche Verdacht eines möglichen Terrorakts bestätigte sich aber nicht.

Paketinhalt: Blechbüchse mit Nägeln, Drähten und Pulver

Sprengstoffexperten der Bundespolizei hatten am Freitag ein Paket unschädlich gemacht, das an die nahe dem Potsdamer Weihnachtsmarkt gelegene Apotheke gesendet worden war. Die Ermittler gehen davon aus, dass hinter der Paketbombe eine Erpressung in Millionenhöhe gegen den Paketdienst DHL steckt.



Die Sendung wurde von einem Postzustelldienst abgegeben, darin befanden sich eine Blechbüchse mit Nägeln, Batterien sowie Drähte und ein verdächtiges Pulver. Das Paket hätte den Angaben zufolge explodieren und Menschen schwer verletzen können. Die Ermittler warnten die Bevölkerung am Sonntag vor weiteren möglicherweise gefährlichen Sendungen. "Wir ermitteln weiter sehr stark in alle Richtungen", sagte die Polizeisprecherin in Potsdam.

Bei verdächtigen Paketen Polizei informieren