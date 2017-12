- JU-Landeschef: "Hoffen auf neue Ideen"

Der wochenlange CSU-Machtkampf ist entschieden: Der bayerische Finanzminister Markus Söder beernt Horst Seehofer als Ministerpräsident, Seehofer bleibt CSU-Chef und liebäugelt mit einem Bundesministeramt. Für Söder starkgemacht hat sich der Landeschef der Jungen Union Bayern, Hans Reichhart. Er hofft nun auf "neue Ideen". Der Generationenwechsel sei gut, "wir müssen Ruhe reinbringen und kommen dann auch wieder aus dem Tal heraus", so Reichhart.

Die Würfel in der CSU sind gefallen: Als Konsequenz aus dem langen Machtkampf ist Parteichef Horst Seehofer bereit, sein Ministerpräsidenten-Amt an Finanzminister Markus Söder abzugeben. Der Wechsel soll im ersten Quartal 2018 erfolgen. Söders einziger potenzieller Gegenkandidat, Innenminister Joachim Herrmann, erklärte am Montag in der Landtagsfraktion seinen Verzicht. Die Abgeordneten wählten Söder daraufhin einstimmig zu ihrem Wunschkandidaten. Die Abstimmung hat für den Parteitag im Dezember bindende Wirkung, da die Landtagsfraktion den Nachfolger aus ihrer Mitte bestimmt.

Sein Parteiamt will Seehofer behalten. Er wiederholte in der Fraktion seine bereits am Sonntag durchgesickerte Absicht, auf dem Parteitag erneut für den CSU-Vorsitz zu kandidieren. Seinem Dauerrivalen Söder bot er eine "gute Zusammenarbeit" an. Die Fraktion spendete Seehofer für seine Ankündigung stehend Beifall.



Einen Wechsel nach Berlin schloss Seehofer nicht aus, wie es in der engsten Parteispitze hieß. Herrmann will seinerseits nicht mehr in ein künftiges Bundeskabinett wechseln. "Staatsminister Herrmann hat erklärt, dass sein Platz in München ist", berichtete Landtagsfraktionschef Thomas Kreuzer nach der Sitzung. Herrmann wolle wieder für den Landtag kandidieren. Die Fraktion sei froh, dass er als Innenminister erhalten bleibe. Söder sprach von einer "absoluten Stärkung" für die Landtagswahl 2018.