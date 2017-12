Mo 04.12.2017 | 09:25 | Interviews

- Ein Jahr R2G: Fünf Themen, eine Bilanz

Am 8. Dezember ist der rot-rot-grüne Senat genau ein Jahr im Amt. Der Regierende Bürgermeister, Michael Müller, ist sich sicher, dass die Hauptstadt in diesem einem Jahr große und wichtige Schritte nach vorn gemacht hat. Aber ist das tatsächlich so? Wir fühlen Berlin in dieser Woche den Puls und schauen genau hin bei den Themen Radverkehr, Schulbau, Integration, Verwaltung und Wohnungsneubau.



Landespolitikreporter Jan Menzel schätzt zum Start der Serie die Erfolge und Misserfolge von R2G ein.