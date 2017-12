imago stock&people Bild: imago stock&people

Sa 02.12.2017 | 08:24 | Interviews

- Ermittlungen nach dem Bombenalarm am Potsdamer Weihnachtsmarkt

Aufregung am Freitagabend in der Potsdamer Innenstadt: Ein verdächtiger Gegenstand hat einen Bombenalarm am Weihnachtsmarkt ausgelöst. Die Gegend wurde geräumt, Spezialisten rückten an, um ein Paket zu untersuchen, das ein Paketdienst in einer Apotheke abgegeben hatte. Man fand einen Gegenstand mit Kabeln, Batterien und Nägeln - und einen "Polenböller". Offenbar war dieser Sprengsatz aber nicht zündfähig. Oberbürgermeister Jann Jakobs spricht am Morgen danach von einer gewissen Erleichterung - und rät allen Menschen, sich in ihrer normalen Lebenstätigkeit nicht einzuschränken: "Zur Adventszeit gehört natürlich auch ein Besuch des Weihnachtsmarktes!"