- Siemens gegen BVG: Ein langer Rechtsstreit droht

Der Streit über eine Notbeschaffung von 80 U-Bahnzügen bei der Berliner BVG spitzt sich zu. Nach rbb-Informationen hat Siemens vor der Berliner Vergabekammer offiziell Beschwerde gegen die BVG eingelegt.Die wolle einen 120 Millionen Euro schweren Auftrag ohne Ausschreibung an den Konkurrenten Stadler vergeben. Das verstoße gegen EU Recht. Nun droht ein Rechtsstreit, der bis zum Europäischen Gerichtshof gehen könnte, berichtet Inforadio-Reporterin Bettina Meier. Und darunter würden in erster Linie die BVG-Kunden leiden.



Im Streit mit den Berliner Verkehrsbetrieben über den Ersatz von veralteten U-Bahnwagen ist der Konzern Siemens jetzt vor die Vergabekammer des Landes Berlin gezogen. Das Unternehmen stellte einen Antrag auf Nachprüfung der Auftragsvergabe. Das bestätigte die Senatswirtschaftsverwaltung dem rbb. Diesen Schritt hatte Siemens zuvor bereits angedroht.

BVG will Stadler ohne große Ausschreibung beauftragen

Wirtschaftssenatorin und BVG-Aufsichtsratschefin Ramona Pop hatte sich zuletzt in einem Brief an Siemens gewandt - mit der Bitte, auf einen solchen Schritt zu verzichten. Das Unternehmen zog aber dennoch vor die Vergabekammer. Die Kammer hat nun zunächst bis zum 3. Januar Zeit, über den Antrag zu befinden.

Bei dem Streit geht es um einen Auftrag für 80 neue U-Bahnwagen, den die BVG ohne Ausschreibung direkt an die Firma Stadler vergeben will. Sie beruft sich dabei auf eine Notlage, weil sich die alten U-Bahnwagen nach Ansicht der BVG in kritischem Zustand befinden. Die neuen Wagen würden bereits 2019 benötigt, und nur Stadler könne sie pünktlich liefern.