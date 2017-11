Bild: dpa

Fr 01.12.2017 | 06:45 | Interviews

- "Autokratien sind ganz nach dem Geschmack der FIFA"

Wenn am Freitagnachmittag im Kreml die Gruppen für die WM 2018 in Russland ausgelost werden, befürchten nicht wenige den Anpfiff der Putin-Festspiele. Immer häufiger werden sportliche Großveranstaltungfen in Autokratien ausgetragen, deren Anführer sich in ihrem Ruhm sonnen möchten. Der Sportsoziologe und FIFA-Kritiker Gunter Gebauer erklärt, warum der Weltfußballverband damit keinerlei Problem hat.



Am Freitagnachmittag werden im Kreml in Moskau die Gruppen für die Fußball WM im kommenden Jahr ausgelost. Fußball WM 2018 in Russland, 2022 in Katar, Olympische Winderspiele 2022 in Peking. Immer häufiger finden sportliche Mega-Events in Autokratien statt, während europäische Staaten und Städte teils gar nicht mehr antreten, weil die Bevölkerung kein Interesse hat an einer Ausrichtung. Wie verändert das den Spitzensport? Der IOC- und FIFA-Kritiker, Sportsoziologe und Philosoph Gunter Gebauer von der FU Berlin sagt: Der Klubfußball spielt sich komplett in Europa ab. Die Weltmeisterschaft, eine etwas antiquierte Veranstaltung, zahle nur auf nationales Prestige ein – und genau das mache diese Großveranstaltungen so interessant für Autokratien. Die wiederum seien ganz nach dem Geschmack des Weltfußballverbandes FIFA, der sich ja selbst als autoritäres Gebilde mit wenig Transparenz herausgestellt habe.

Die WM-Teams im Überblick

Topf 1: Russland, Deutschland, Brasilien, Portugal, Argentinien, Belgien, Polen, Frankreich Topf 2: Spanien, Peru, Schweiz, England, Kolumbien, Mexiko, Uruguay, Kroatien Topf 3: Dänemark, Island, Costa Rica, Schweden, Tunesien, Ägypten, Senegal, Iran Topf 4: Serbien, NIgeria, Australien, Japan, Marokko, Panama, Südkorea, Saudi-Arabien



Opern-Einlagen und Fußballer-Traum