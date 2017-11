- Buback: "Der Staat muss sein Wissen preisgeben"

In Absprache mit der RAF kapern vier Palästinenser die Lufthansa-Maschine "Landshut" mit 91 Menschen an Bord.

Die Luftpiraten bekräftigen die Forderungen der Schleyer-Kidnapper. Ein mehr als 9.000 Kilometer langer Irrflug endet am 17. Oktober in Mogadischu in Somalia.

Bei einem Zwischenstopp in Aden (Jemen) haben die Terroristen zuvor Flugkapitän Jürgen Schumann erschossen.