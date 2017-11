- Fluchtursachen in Afrika bekämpfen

Wie können junge Afrikaner dazu bewegt werden, in ihrem Land zu bleiben? Die Antwort darauf sucht am Mittwoch ein EU-Afrika-Gipfel an der Elfenbeinküste, zu dem auch Angela Merkel reist. Eine mögliche Lösung wird in Berlin vorgestellt. Education First. Bildung entscheidet über die Zukunft Sahel-Afrikas, sagt das Berlin Institut für Bevölkerung und Entwicklung. Die Länder südlich der Sahara gelten als Ursprungsländer für Migration. Bildung sei hier "eine Katastrophe", so der Geschaftsführende Direktor des Instituts, Reiner Klingholz. Viele junge Menschen könnten hier nicht mal schreiben und lesen.