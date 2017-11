dpa Bild: dpa

Mi 29.11.2017 | 09:25 | Interviews

- Silberbach: "Der Staat verliert immer mehr die Kontrolle"

Der Streit in den Kommunen wird immer härter und rücksichtsloser, sagte der Bürgermeister von Altena im Sauerland in einem sehr bewegenden Statement nach der Messerattacke auf ihn. Er sprach von dauernder Bedrohung, von Anfeindungen gegen ihn und von einem Werteverfall in unserer Gesellschaft. Warum hat Gewalt jeder Art gegen Amsträger und Politiker so zugenommen? Ulrich Silberbach ist Bundesvorsitzender des deutschen Beamtenbundes. Im Inforadio sprach er darüber, was aus seiner Sicht die Ursache dafür ist.