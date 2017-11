- Bessere Bahnverbindungen für Brandenburger

Heute kommt erstmals der Lenkungskreis Regionalverkehr für die Region Berlin-Brandenburg zusammen. Es geht um den Ausbau der Schienenverbindungen zwischen den beiden Bundesländern. Einig ist man sich, dass das Angebot erweitert werden muss. Profitieren sollen davon vor allem die 300.000 Brandenburger, die täglich nach Berlin zur Arbeit fahren und die 180.000 in Gegenrichtung. Martin Krebbers spricht darüber mit Jens Wieseke, stellvertretender Vorsitzender des Berliner Fahrgastverbands IGEB.

Diskutiert wird vor allem über acht ausgewählte Korridore. Brandenburg hatte in der Vergangenheit fast ausschließlich auf den Ausbau des Regionalverkehrs gesetzt, während Berlin auf die S-Bahn fokussiert war. Verbesserungen könnte es im großen Rahmen durch neue Strecken oder bescheidener durch einen Ausbau vorhandener Strecken geben. Was davon prioritär realisiert werden soll und von wem das bezahlt werden soll, muss in dem Lenkungsausschuss geklärt werden, in dem die Bundesländer und die Deutsche Bahn AG vertreten sind.