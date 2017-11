- Glyphosat vergiftet die Stimmung

Landwirtschaftsminister Schmidt hat gegen die Geschäftsordnung der amtierenden Bundesregierung verstoßen, als er in Brüssel Deutschland für Glyphosat stimmen ließ. Das hat die Kanzlerin klar kritisiert. Die SPD nimmt das dem CSU-Mann extrem übel, dass er sich über das Nein der Umweltministerin hinweggesetzt hat. Matthias Miersch, Sprecher der Parlamentarischen Linken der SPD im Bundestag, sieht die Kanzlerin in der Pflicht. Sie müsse erklären, wie sie die Vertrauensbasis zu einem solchen Minister wiederherstellen kann.

Zwar gibt es keine gesetzliche Regelung, dass sich die Bundesregierung vor dem Hintergrund eines Koalitionsstreits bei einer Abstimmung auf EU-Ebene enthalten soll. Doch in der derzeit gültigen "Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien" von 2011 heißt es: "Solange Meinungsverschiedenheiten bestehen, darf das federführende Bundesministerium keine allgemein bindenden Entscheidungen treffen, die das Einvernehmen anderer Bundesministerien voraussetzen." In der Zusammenarbeit mit der EU sollen bei ressortübergreifenden Angelegenheiten die zuständigen Bundesministerien beteiligt werden.

Auch in der weiter gültigen "Geschäftsordnung der Bundesregierung" von 1951 heißt es: Bei Meinungsverschiedenheiten einzelner Ministerien über ein Thema, dass sie gemeinsam betreffe, entscheide die Regierung durch einen Kabinettsbeschluss. In Sachen Glyphosat hat es einen solchen wegen des Krachs zwischen Landwirtschafts- und Umweltministerium aber bisher nicht gegeben. Bei der Abstimmung in Brüssel über eine Lizenzverlängerung für das Pflanzenschutzmittel hatte sich Deutschland daher auch bis zuletzt enthalten.