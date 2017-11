Di 28.11.2017 | 09:25 | Interviews

- Der Fall Yücel: Bald 300 Tage Trauer, Wut und Empörung

Fast 300 Tage in Haft - ohne eine Anklage. Das wäre in einem Rechtsstaat wohl kaum möglich. Deniz Yücel, der Korrespondent der Zeitung "Die Welt", sitzt bereits so lange in Haft. Alle Appelle seiner Familie, der Bundesregierung, des Bundespräsidenten zum Trotz. Auch sein Arbeitgeber setzt sich intensiv für die Freilassung ein. Ulf Poschardt, Chefredakteur der Welt, kritisiert den türkischen Staat und Präsident Erdogan scharf und verspricht: "Wir hören nicht auf. Wir gehen politisch und juristisch jeden denkbaren Weg."