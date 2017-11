- Dieselgipfel: Kommunen wollen Geld

Zum Schutz der Gesundheit müssen Städte Luftreinhaltepläne erstellen. Damit soll der Grenzwert zum Stickoxid-Ausstoß eingehalten werden, der im Jahresmittel bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter liegt. Im vergangenen Jahr wurde die Schwelle in rund 90 Städten überschritten, am meisten in Stuttgart. Damit die Luft besser wird, könnten Gerichte Fahrverbote erzwingen. Das Verwaltungsgericht Stuttgart sah das zum Beispiel so. Im ersten Quartal 2018 werden zudem wegweisende Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts erwartet. So geht es am 22. Februar in einer mündlichen Verhandlung um ein Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf. Dieses hatte die Bezirksregierung verurteilt, den Luftreinhalteplan so zu ändern, dass Grenzwerte eingehalten werden.