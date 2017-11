- Bewährungsprobe oder Staatskrise?

4. Dezember: Bis zu diesem Tag soll der CSU-Machtkampf entschieden werden. Der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer hat angekündigt, in den kommenden beiden Wochen eine Vielzahl von Gesprächen über eine personelle "Zukunftslösung" für die CSU zu führen.

7.-9. Dezember: Der vielleicht wichtigste Termin in den kommenden Wochen ist der SPD-Bundesparteitag in Berlin. Eigentlich wollten die Genossen dort das Debakel bei der Bundestagswahl aufarbeiten und den Startschuss für eine Erneuerung geben. Nun dürfte die Debatte im Mittelpunkt stehen, ob die SPD sich an einer Regierung beteiligt.

12./13. Dezember: Der Bundestag kommt an beiden Tagen zu einer Plenarsitzung zusammen.

15./16. Dezember: Die CSU trifft sich zum Parteitag in Nürnberg. Dort wird turnusgemäß auch der Vorstand gewählt.