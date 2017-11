Bild: imago/stefan zeitz

Mo 27.11.2017 | 07:05 | Interviews

- Weihnachtsmärkte in Zeiten des Terrors

Am Montag eröffnen die meisten Weihnachtsmärkte in Berlin und Brandenburg - natürlich auch der an der Gedächtniskirche. Vor einem Jahr war er Schauplatz eines blutigen Terroranschlags, dem 12 Menschen zum Opfer fielen. Am Jahrestag, dem 19.12., wird der Weihnachtsmarkt geschlossen bleiben und eine Gedenktafel für die Toten enthüllt. Mit welchen Gefühlen blickt der Pfarrer der Gedächtniskirche, Martin Germer, auf die bevorstehenden Tage und Wochen?

Knapp ein Jahr nach dem islamistischen Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche öffnen in den nächsten Tagen wieder die Stände und Buden der Händler in der ganzen Hauptstadt. Auf dem Breitscheidplatz an der Gedächtniskirche geht es am Montag los, am gleichen Tag öffnen auch die großen Weihnachtsmärkte auf dem Alexanderplatz, auf dem Gendarmenmarkt und vor dem Schloss Charlottenburg.

Der bei dem Anschlag am 19. Dezember 2017 zum Teil zerstörte Markt öffnet am Montagmorgen um 11.00 Uhr. Am Abend gibt es eine offizielle "Eröffnung im Kerzenschein" mit einem Gedenken an die Opfer und einem Rundgang. Dazu werden auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller und Innensenator Andreas Geisel (beide SPD) erwartet.

Gedenkstätte wird am Jahrestag eingeweiht

Bei dem Terroranschlag hatte der Attentäter 12 Menschen getötet und mehr als 70 Menschen verletzt. Zum Gedenken an die Opfer bleibt der Weihnachtsmarkt am 19. Dezember den ganzen Tag geschlossen. Dann ist dort die Eröffnung der offiziellen Gedenkstätte - ein mit einer goldenen Metalllegierung gefüllter Riss im Boden - geplant. Die provisorische Gedenkstätte mit Kerzen und Blumen wurde vor einigen Tagen wegen des Aufbaus des Marktes von der Nordseite der Gedächtniskirche auf Stufen, die zur Kirche führen, verlegt.