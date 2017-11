imago/blickwinkel/S. Meyers Bild: imago/blickwinkel/S. Meyers

Sa 25.11.2017 | 07:24 | Interviews

- Immer mehr Wölfe in Deutschland

Die Wölfe breiten sich in Deutschland aus: 60 Rudel sind in sieben Bundesländern nachgewiesen, das sind rund 150 erwachsene Wölfe. Diese Zahl hat das Bundesamt für Naturschutz in dieser Woche veröffentlicht. Die meisten Wölfe - nämlich 22 Rudel - leben in Brandenburg. Das freut die Naturschützer aber macht den Menschen und Tierhaltern Angst. Darüber sprechen wir mit Beate Jessel, Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz.