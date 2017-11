- Neuwahlen Ja oder Nein? Das waren Ihre Meinungen

Die einen springen kurz vor Schluss ab, die anderen wollen gar nicht - vorher nicht und jetzt immer noch nicht. Es gestaltet sich ziemlich schwierig, eine neue Regierung für Deutschland zu finden. Jamaika hat die FDP abgesagt, bei einer Neuauflage der Großen Koalition will die SPD nicht mitmachen. Was also jetzt? Noch einmal Neuwahlen? Wir haben Sie gefragt, was Sie davon halten - hier können Sie alle Anrufe noch einmal hören.