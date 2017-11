- Kieker: "Veranstalter und Staat müssen zusammenarbeiten"

Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche werden die Sicherheitsmaßnahmen erhöht. Doch über die Konsequenzen wird heftig diskutiert, vor allem: Wer kommt für die Kosten auf? Der Chef der Tourismus-Marketing-Gesellschaft "Visit Berlin", Kieker, betonte im Inforadio, finanziell seien die Veranstalter in der Pflicht - ebenso wie der Staat seinen Kostenanteil für die erhöhte Polizeipräsenz trage. Auf vergleichbaren Events wie etwa der Fanmeile oder der Silvesterfeier am Brandenburger Tor werde ebenso verfahren.

Knapp ein Jahr nach dem islamistischen Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche öffnen in den nächsten Tagen wieder die Stände und Buden der Händler in der ganzen Hauptstadt. Auf dem Breitscheidplatz an der Gedächtniskirche geht es am Montag los, am gleichen Tag öffnen auch die großen Weihnachtsmärkte auf dem Alexanderplatz, auf dem Gendarmenmarkt und vor dem Schloss Charlottenburg. Einen Tag später, am Dienstag, wird die große Weihnachtsbeleuchtung am Kurfürstendamm und Tauentzien eingeschaltet.