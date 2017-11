- Söder, Seehofer und die Zukunft der CSU

Spätestens seit den spektakulären Stimmenverlusten der CSU bei der Bundestagswahl ist der Parteichef und bayrische Ministerpräsident Horst Seehofer schwer angeschlagen - die Junge Union in Bayern hat offen Seehofers Rücktritt als Regierungschef gefordert, und auch in der Landtagsfraktion gibt es Widerstand gegen ihn. Ursprünglich wollte Seehofer heute bekannt geben, wie er sich seine und die Zukunft der Partei vorstellt, aber dieser Zeitplan scheint jetzt doch wieder ins Wanken gekommen zu sein - zur Stunde tagt die Fraktion, am Abend kommt der Parteivorstand zusammen. Fragen dazu an Eva Lell (Bayerischer Rundfunk).