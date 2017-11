Fr 24.11.2017 | 10:05 | Interviews

- Suding: "Ich erwarte eine Neuauflage der GroKo"

Die FDP schließt weiterhin aus, sich derzeit an einer Bundesregierung zu beteiligen. Die stellvertretende Parteivorsitzende Suding sagte am Freitag im Inforadio, man habe das vier Wochen lang intensiv versucht und sei zu dem Schluss gekommen, dass es nicht gehe. Daher sei der Platz der Liberalen jetzt in der Opposition. Sie erwarte, dass Union und SPD erneut gemeinsam regieren werden, erklärte Suding.



In der SPD wird nach dem Treffen von Parteichef Schulz mit Bundespräsident Steinmeier weiter über die Haltung zum Thema Regierungsbildung diskutiert.



Justizminister Maas sagte, in der Partei werde darüber beraten, ob man vom kategorischen Nein zu einer großen Koalition abrückt. Generalsekretär Heil erklärte, die SPD werde sich Gesprächen mit anderen Parteien nicht verschließen. Man warte nun ab, welches Verfahren Präsident Steinmeier vorschlage.



Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Stegner rät grundsätzlich von einer Großen Koalition ab, würde dazu aber die Mitglieder befragen lassen. Einige Mitglieder der SPD-Führung wollen offenbar auch prüfen lassen, ob die SPD eine Minderheitsregierung dulden könnte.