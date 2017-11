imago/tagesspiegel/Thilo Rückeis Bild: imago/tagesspiegel/Thilo Rückeis

23.11.2017

- Welche Möglichkeiten die Arbeitnehmer haben

Dreieinhalb tausend Stellen will Siemens in Deutschland streichen, mehrere Werke schließen - dagegen laufen Belegschaften und die IG-Metall Sturm. Tausende Beschäftigte haben sich am Donnerstagmorgen in Berlin wieder zum Protest versammelt. Mehrere hundert Betriebsräte sitzen seit dem Morgen zusammen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Claus Schnabel ist Professor für Arbeitsmarktpolitik (Uni Nürnberg) - er erklärte im Inforadio, was Gewerkschaften und Betriebsräte tun können, um die Pläne des Managements zu stoppen.