- Proteste gegen Stellenkürzungen

Der Elektrokonzern Siemens will wegen schlechter Geschäfte in der Kraftwerks- und Antriebstechnik weltweit rund 6.900 Jobs streichen, etwa die Hälfte davon in Deutschland. In Berlin sind am Donnerstag wieder Proteste geplant. Prof. Christoph Kaserer (TU München) wirbt im Inforadio für Verständnis für die Siemens-Entscheidungen: "Daran führte kein Weg vorbei", betont er. Mit dazu geführt hätten politische Versäumnisse, beklagt der Ökonom.