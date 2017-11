Stephanie Pilick/dpa Bild: Stephanie Pilick/dpa

23.11.2017

Zierke (SPD): "Wir müssen neu denken!"

Seit dem frühen Aus für die Jamaika-Verhandlungen findet sich die SPD plötzlich in einer handfesten Glaubwürdigkeitsfalle wieder. Ihre Ankündigung nach dem Wahldebakel, auf jeden Fall in die Opposition zu gehen, fällt ihr jetzt auf die Füße. Stefan Zierke aus Prenzlau sitzt für die SPD im Bundestag. Im Inforadio fordert er: "Wir müssen neu denken." Wenn man Sozialdemokratie in Deutschland voranbringen wolle, müsse man mitregieren. Letztlich müsse die SPD-Basis über den weiteren Weg entscheiden. "Der schlechteste Weg wäre aber in jedem Fall eine Neuwahl", betont Zierke.