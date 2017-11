Bild: imago/tagesspiegel/Thilo Rückeis TSP

Do 23.11.2017 | 07:45

- Sind Einschnitte bei Siemens wirklich nötig?

Der Elektrokonzern Siemens will wegen schlechter Geschäfte in der Kraftwerks- und Antriebstechnik weltweit rund 6.900 Jobs streichen, etwa die Hälfte davon in Deutschland. Zwei Standorte im sächsischen Görlitz und in Leipzig mit zusammen 920 Arbeitsplätzen sollen geschlossen werden. In Berlin will Siemens die komplette Fertigung im Dynamowerk aufgeben und darüber hinaus weitere 300 Stellen im Gasturbinenwerk abbauen. Dagegen sind am Donnerstag wieder Proteste geplant. Wie nötig sind diese Einschnitte? Fragen dazu an Prof. Christoph Kaserer (TU München).