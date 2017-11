dpa Bild: dpa

- Neugebauer: "Das Dilemma der SPD geht viel tiefer"

Die Jamaika-Sondierungen sind geplatzt, der Bundespräsident versucht, Neuwahlen zu vermeiden, aber zwei Parteien bleiben stur: FDP und SPD. FDP-Chef Lindner will die Jamaika-Gespräche auf keinen Fall wieder aufnehmen - SPD-Chef Schulz will auf gar keinen Fall wieder in eine Große Koalition gehen. Allerdings mehren sich bei den Sozialdemokraten die Stimmen derer, die dazu raten, sich das vielleicht doch nochmal zu überlegen - der Druck auf Martin Schulz steigt. Der Parteienforscher Gero Neugebauer analysiert die Gemengelage im Inforadio-Interview.