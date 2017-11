- Experte: "Die ethnischen Konflikte in Bosnien bestehen fort"

Der serbische Ex-General Mladic gilt als schlimmster Kriegsverbrecher Europas nach 1945. Er soll für den Völkermord von Srebrenica 1995 verantwortlich sein. Doch in seiner Heimat ist er ein Held.



Auf dem Höhepunkt seiner militärischen Macht nimmt der bosnisch-serbische General Ratko Mladic am 11. Juli 1995 die UN-Schutzzone Srebrenica im Osten Bosniens ein. Die UN-Blauhelmsoldaten sind machtlos, Zehntausende Flüchtlinge in Panik. Nur wenige Stunden später wird er den Befehl erteilen, etwa 8.000 muslimische Männer und Jungen zu töten.



Mladic ist heute 75 Jahre alt. Der Völkermord von Srebrenica wird ihn wohl für den Rest seines Lebens ins Gefängnis bringen. Am Mittwoch (22. November) fällt das UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag das Urteil. Dieser Mann ist sich keiner Schuld bewusst. Im Gegenteil. Er ist absolut davon überzeugt, moralisch richtig und militärisch brillant gehandelt zu haben. Er glaubt weiter, wie er sagt, an die "gerechte nationale Sache." Er sieht sich als "Beschützer seines Volkes" vor den "Türken".



In Serbien wird der 1942 in Kalinovik südlich von Sarajevo geborene Mladic bis heute als Held und genialer Stratege verehrt. Mit knapp 20 Jahren absolviert er die Militärakademie in Belgrad. 1991 wird er zum Chef der Jugoslawischen Volksarmee (JNA) in Knin in Kroatien ernannt und steigt ein Jahr später zum Armeechef der bosnischen Serben auf. Gemeinsam mit dem politischen Chef der Serben, Radovan Karadzic, plant er die Errichtung eines Groß-Serbiens.



Erst 1995 werden die Serben von den Kroaten und Muslimen mit Unterstützung der Nato-Luftwaffe zum Rückzug gezwungen. Mladic aber kann dank seiner Familie und einflussreicher Freunde fast unbehelligt in Serbien seinen Helden-Ruhm genießen. Erst 16 Jahre später wird er festgenommen und ausgeliefert - gezeichnet von zwei Schlaganfällen, halbseitig gelähmt. Davon ist heute nichts mehr zu sehen. "Mladic geht es gesundheitlich besser als 2011", stellt das Gericht fest. (Quelle: dpa)