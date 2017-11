Bild: imago/Christian Thiel

Mi 22.11.2017 | 07:05 | Interviews

- SPD: Chance auf Neuanfang?

Alle noch einmal nachdenken - das verlangt Bundespräsident Steinmeier nach dem Jamaika-Aus von den Parteien. Am Dienstag traf er sich mit den Chefs von Grünen und FDP, am Donnerstag ist die SPD dran. Bewegen sich die Sozialdemokraten doch noch Richtung Große Koalition? Oder braucht die Partei die Zeit in der Opposition um sich zu erneuern? Muss die SPD linker, kompromissloser, jünger werden? Das fragen wir Kevin Kühnert, er wird am Freitag beim Bundeskongress der Jusos für den Bundesvorsitz kandidieren.